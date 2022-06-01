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Как при биполярном расстройстве. Омские метеорологи описали характер мая

Как при биполярном расстройстве. Омские метеорологи описали характер мая

1 июня, 20:18
Фото: Город55

В мае омичи пережили аномальную жару, штормовой ветер и крупный град

Погода была переменчивой — то в жар, то в холод.

Погода в мае в Омской области была переменчивая, мягко говоря, контрастная. Жару почти весь месяц сопровождали штормовые ветры и пыльные бури. Были и резкие похолодания — вплоть до снежных осадков и града.

«Так, среднемесячная температура воздуха в Омской области составила +13…+16°, это выше нормы на 3-4°», — сообщает Обь-Иртышское УГМС.  

Самыми жаркими днями стали 21 и 26 мая — температура воздуха повышалась до +28…+32°. А самые холодные ночи были с 1 по 10 мая — было до -6°.

Отметим, что осадков выпало в два раза меньше нормы. В некоторых районах прошел крупный град.

Почти весь месяц дул штормовой ветер — максимальная скорость 24 м/с. Самыми ветреными стали 6 и 16 мая — стихия разогналась до 28 м/с.

#Новости#Омская область#Погода в Омске
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