Как при биполярном расстройстве. Омские метеорологи описали характер мая

Погода в мае в Омской области была переменчивая, мягко говоря, контрастная. Жару почти весь месяц сопровождали штормовые ветры и пыльные бури. Были и резкие похолодания — вплоть до снежных осадков и града.
«Так, среднемесячная температура воздуха в Омской области составила +13…+16°, это выше нормы на 3-4°», — сообщает Обь-Иртышское УГМС.
Самыми жаркими днями стали 21 и 26 мая — температура воздуха повышалась до +28…+32°. А самые холодные ночи были с 1 по 10 мая — было до -6°.
Отметим, что осадков выпало в два раза меньше нормы. В некоторых районах прошел крупный град.
Почти весь месяц дул штормовой ветер — максимальная скорость 24 м/с. Самыми ветреными стали 6 и 16 мая — стихия разогналась до 28 м/с.