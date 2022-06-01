«Инопланетяне прилетели». Омичей напугал неизвестный гул в Нефтяниках

Жалобы от жителей Нефтяников стали поступать после полуночи. Видеозапись, на которой слышно необычный гул, появилась в паблике «Инцидент Омск».
«Друзья, кто знает, что за гул сейчас в Нефтяниках?» — вопрошает автор записи.
Жители Советского округа Омска подтвердили, что минувшей ночью слышали подозрительный гул. Однако о его природе омичи могут лишь догадываться.
«Инопланетяне прилетели», «Возможно, песок в Иртыше намывают», «Нефтяники храпят», «Это дождь по профнастилу», — высказали свои предположения местные жители.
Отметим, что гул отчетливо был слышен не только этой ночью. Обычно странный шум в Нефтяниках появляется ночью и пропадает под утро. Официальных комментариев об этом пока не было.