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«Инопланетяне прилетели». Омичей напугал неизвестный гул в Нефтяниках

«Инопланетяне прилетели». Омичей напугал неизвестный гул в Нефтяниках

1 июня, 11:42
Фото: 1MI

Жители Омска пожаловались на странный гул

Омичи разместили жалобу в соцсетях.

Жалобы от жителей Нефтяников стали поступать после полуночи. Видеозапись, на которой слышно необычный гул, появилась в паблике «Инцидент Омск».

«Друзья, кто знает, что за гул сейчас в Нефтяниках?» — вопрошает автор записи.

Жители Советского округа Омска подтвердили, что минувшей ночью слышали подозрительный гул. Однако о его природе омичи могут лишь догадываться.

«Инопланетяне прилетели», «Возможно, песок в Иртыше намывают», «Нефтяники храпят», «Это дождь по профнастилу», — высказали свои предположения местные жители.

Отметим, что гул отчетливо был слышен не только этой ночью. Обычно странный шум в Нефтяниках появляется ночью и пропадает под утро. Официальных комментариев об этом пока не было. 

#Город#Новости#Омск#Гул#Нефтяники#Шум#Ночь#Погода#Ольга Акамова
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