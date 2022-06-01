Город55
ГлавноеВсе новости

Граждане Великобритании массово жалуются на последствия антироссийских санкций

1 июня, 14:29
Жители Британии резко критикуют Европейский союз за его санкционную риторику в отношении Российской Федерации.

Активные пользователи интернета указали на страдания рядовых граждан и на то, что санкции только делают Россию богаче.

Такой стала реакция граждан Великобритании на публикацию в The Guardian известного обозревателя Саймона Дженкинса, пишет Pravda.Ru. Рестрикции Евросоюза в отношении Москвы эксперт охарактеризовал как «бессмысленные» и «провалившиеся».

Пользователь, зарегистрированный под ником Farabundoviv, назвал санкции ЕС настолько «кусающимися», что Россия богатеет, а британцы страдают.

Johnofbath2015, в свою очередь, полюбопытствовал, сколько еще страдать гражданам тех стран, которые постоянно сталкиваются с санкционными ограничениями.

Британцы выразили также мнение о том, что политикам не удастся решить серьезные проблемы с помощью санкций, которые приведут в конечном итоге к голоду во всем мире. 

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18