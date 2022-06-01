Граждане Великобритании массово жалуются на последствия антироссийских санкций

Активные пользователи интернета указали на страдания рядовых граждан и на то, что санкции только делают Россию богаче.
Такой стала реакция граждан Великобритании на публикацию в The Guardian известного обозревателя Саймона Дженкинса, пишет Pravda.Ru. Рестрикции Евросоюза в отношении Москвы эксперт охарактеризовал как «бессмысленные» и «провалившиеся».
Пользователь, зарегистрированный под ником Farabundoviv, назвал санкции ЕС настолько «кусающимися», что Россия богатеет, а британцы страдают.
Johnofbath2015, в свою очередь, полюбопытствовал, сколько еще страдать гражданам тех стран, которые постоянно сталкиваются с санкционными ограничениями.
Британцы выразили также мнение о том, что политикам не удастся решить серьезные проблемы с помощью санкций, которые приведут в конечном итоге к голоду во всем мире.