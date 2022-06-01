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Генконсул РФ в КНР заявил об адаптации компаний к санкционным условиям

1 июня, 18:40
Генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков сообщил, что санкционное давление не стало препятствием для сотрудничества российских и китайских компаний.

По словам Ощепкова, с одной стороны появились проблемы в логистической и финансовой сферах, но с другой уход с российского рынка западных компаний китайцы расцениваю, как хорошую возможность для себя, пишет iz.ru

Напомним, в конце мая агентство Bloomberg сообщило, что импорт нефти из России в Азию, в том числе в Китай, впервые превысил импорт в Европу. Согласно имеющимся данным, только с 19 по 25 мая танкерами было перевезено до 79 млн баррелей нефти из РФ. В сравнении с периодом до 24 февраля отмечается почти троекратный рост.

 

 

 

 

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