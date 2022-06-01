Генконсул РФ в КНР заявил об адаптации компаний к санкционным условиям

Напомним, в конце мая агентство Bloomberg сообщило, что импорт нефти из России в Азию, в том числе в Китай, впервые превысил импорт в Европу. Согласно имеющимся данным, только с 19 по 25 мая танкерами было перевезено до 79 млн баррелей нефти из РФ. В сравнении с периодом до 24 февраля отмечается почти троекратный рост.