«Это их проблемы». Экс-глава Омской области Полежаев прокомментировал отток населения

Тему оттока населения подняли на пресс-конференции, посвященной выходу книжного тома «Народное творчество Омского Прииртышья» в рамках антологии «Три века омской культуры». В ответ на вопрос журналистов о том, как остановить отток населения и можно ли это сделать при помощи культуры, бывший губернатор дал неоднозначный ответ.
«Одной культурой омичей не остановить. Я знаю, как остановить бегство омичей. Но дело в том, что я не на месте руководителей Омской области, а они — не на моем месте. У нас разные ипостаси. Так что это их проблемы», — заявил во время пресс-конференции бывший губернатор Омской области.
Отметим, что ровно 10 лет назад, 30 мая 2012 года, Леонид Полежаев покинул пост главы региона. За это время, по данным Росстата, регион покинули порядка 120 тыс человек.
Согласно официальным данным, население Омской области начало сокращаться еще в 2000 году и продолжалось во время губернаторского срока Леонида Полежаева.