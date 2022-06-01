«Это их проблемы». Экс-глава Омской области Полежаев прокомментировал отток населения

Тему оттока населения подняли на пресс-конференции, посвященной выходу книжного тома «Народное творчество Омского Прииртышья» в рамках антологии «Три века омской культуры». В ответ на вопрос журналистов о том, как остановить отток населения и можно ли это сделать при помощи культуры, бывший губернатор дал неоднозначный ответ.