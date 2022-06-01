Эксперты назвали места, где можно отдохнуть за 45 тысяч рублей вдвоем

Как сообщает fedpress.ru, самым дешевым таким местом стал Калининград, где 10 дней с перелетом обойдутся в 42 тысячи рублей. Причем, в эту сумму входят и завтраки.
Чуть дороже — в 45 тысяч рублей обойдется десятидневный отдых на двоих в Абхазии. Но здесь учтено трехразовое питание. Аналогичный отдых в Сочи стоит уже 48 тысяч рублей.
А чтобы отдохнуть за границей, придется выложить куда большие деньги. ПО данным АТОР, за такой же отдых в Анталье нужно будет выложить 82 тысячи рублей, в Шарм-Эль-Шейхе - 89 тысяч рублей.
При этом 61 процент всех продаж приходится на Турцию.