«Единая Россия» поздравила омичей с Днем защиты детей

Партия «Единая Россия» уделяет много внимания безопасности детей. К запуску готовятся два проекта: «Школа безопасного поведения», в рамках которой будут подготовлены видеоролики с описанием различных опасных ситуаций и описанием того, как из них можно выйти, а также электронная карта городской инфраструктуры, на которой будут обозначены наиболее опасные для детей территории.