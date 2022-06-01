«Единая Россия» поздравила омичей с Днем защиты детей

Утро 1 июня для активистов волонтерского центра партии «Единая Россия» началось со встречи с многодетными семьями. Она прошла на базе комплексного центра «Вдохновения». Родителям подарили канцелярские наборы для детей.
А в центре Омска на улице Ленина прохожим вручали открытки и сувениры.
Также в этот день поздравили детей-беженцев Донбасса в санатории «Коммунальник». Туда с поздравлениями приехал победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» Юрий Иванищев. В гостинице «Иртыш» детей посетила другой победитель голосования – Наталья Старовойтова. Ребятам раздали подарки и детские книги в рамках акции «Одна культура - одна история».
«Поздравили ребят с праздником. Им переданы подарочные наборы, а также канцелярские наборы и игрушки. Очень приятно было видеть улыбки на лицах детей, которым пришлось так много пережить в столь юном возрасте. Главное, что теперь они и их родители в безопасности», - президент Омского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, участник предварительного голосования рассказал Юрий Иванищев.
В гостинице «Иртыш» к Наталье Старовойтовой обратились с просьбой организовать занятия по русскому языку для беженцев.
«Сегодня встречалась с гражданами ДНР и ЛНР, которые бежали от обстрелов украинских нацбатальонов, и сейчас временно проживают в омской гостинице «Иртыш». Хотелось зарядить их позитивом, поддержать, и особенно порадовать ребятишек. Ведь сегодня их праздник – День защиты детей. Ребятам привезли книжки и игрушки, а также фрукты. Дети остались довольны. Разговаривая со взрослыми и детьми, вынужденными покинуть свою страну, свои дома, видела, как люди радуются простым вещам. Вниманию, доброму слову, общению. Гостеприимство и душевность всегда отличали сибиряков. И наша задача - поддержать тех, кто сейчас попал в непростую жизненную ситуацию. Поддержать не только словом, но и делом. Во время встречи ко мне обратился мужчина с просьбой организовать занятия по русском языку для детей. Пообещала заняться этим вопросом», - рассказала Наталья Старовойтова.
Еще один победитель предварительного голосования, главный врач Клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов совместно с КТОСом «Релеро» организовал праздничную программу на бульваре Иванишко. Для детей микрорайона устроили творческую мастерскую «Калейдоскоп», музыкальную игровую программу и конкурсы для детей. На праздник сошлись около 100 ребят с родителями. В организации участвовал также молодежный клуб «Молния».
«Сегодня замечательный праздник — День защиты детей. Наверное, символично, что этим днем открывается календарное лето, когда у ребят начались школьные каникулы и они могут больше времени проводить на улице. Вместе с тем для родителей наступает по-настоящему горячая пора, когда нужно усилить соблюдение простых правил безопасности", - сказал он.
Партия «Единая Россия» уделяет много внимания безопасности детей. К запуску готовятся два проекта: «Школа безопасного поведения», в рамках которой будут подготовлены видеоролики с описанием различных опасных ситуаций и описанием того, как из них можно выйти, а также электронная карта городской инфраструктуры, на которой будут обозначены наиболее опасные для детей территории.