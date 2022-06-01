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До отека легких. Стало известно, чем дышали жители Центрального округа Омска

До отека легких. Стало известно, чем дышали жители Центрального округа Омска

1 июня, 19:36
Фото: 1MI

В воздухе Омска обнаружили повышенное содержание аммиака и сероводорода

Центр мониторинга провел исследования на территориях, где омичи жаловались на неприятный запах.

Стало известно, чем дышали омичи в центре города.  Центр мониторинга провел замеры содержания вредных веществ в атмосфере на территориях, откуда поступали жалобы.

При этом предельных значений не обнаружили. Пост наблюдений на ул. 10 лет Октября показал повышенные концентрации аммиака и сероводорода, однако не превышающие ПДК (до 0,6 ПДК).

Напомним, ранее на удушающие запахи пожаловались жители Чкаловского и Амурского поселков и центра Омска.

Добавим, что аммиак относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия. Способен при высоких концентрациях вызвать токсический отек легких и тяжелое поражение нервной системы.

Признаки отравления сероводородом —  слезотечение, головная боль, чувство сдавленности в груди, тошнота.

#Новости#Омск#Выбросы
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