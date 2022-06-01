До отека легких. Стало известно, чем дышали жители Центрального округа Омска

Стало известно, чем дышали омичи в центре города. Центр мониторинга провел замеры содержания вредных веществ в атмосфере на территориях, откуда поступали жалобы.
При этом предельных значений не обнаружили. Пост наблюдений на ул. 10 лет Октября показал повышенные концентрации аммиака и сероводорода, однако не превышающие ПДК (до 0,6 ПДК).
Напомним, ранее на удушающие запахи пожаловались жители Чкаловского и Амурского поселков и центра Омска.
Добавим, что аммиак относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия. Способен при высоких концентрациях вызвать токсический отек легких и тяжелое поражение нервной системы.
Признаки отравления сероводородом — слезотечение, головная боль, чувство сдавленности в груди, тошнота.