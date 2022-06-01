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Дело не только в деревьях. На аллее в центре Омска после работ просела плитка

Дело не только в деревьях. На аллее в центре Омска после работ просела плитка

1 июня, 17:23
Фото: Город55

На улице Спартаковской в Омске во время благоустройства просела плитка

Там меняли подземные коммуникации.

Масштабное благоустройство улицы Спартаковской в центре Омска снова вызвало вопросы. Накануне, 31 мая, рабочие сняли слой почвы вплотную к пирамидальным тополям, срезав часть корней. Сегодня, 1 июня, прохожие заметили, что после замены коммуникаций на тротуаре провалилась плитка.

«Недели 2-3 назад на этом участке меняли коммуникации. Но уплотнить грунт после этого не удосужились, в итоге он просел после первого дождя, и ровная тротуарная плитка вместе с ним», — рассказал Городу55 местный житель.

Город55

Омич уточнил, что на этом участке несложно упасть на велосипеде или самокате.

После проведения работ на этом месте уложили старую тротуарную плитку — это можно заметить по сбитой линии туристического маршрута. Вероятно, это временное решение, чтобы оставить омичам возможность проходить по аллее во время благоустройства. Предполагается, что во время очередного этапа обновления улицы Спартаковской здесь все же уплотнят грунт и уложат новую тротуарную плитку.

Отметим, что после новостей о поврежденных корнях пирамидальных тополей на место благоустройства выехала специальная комиссия, которая решила, что повреждения оказались не слишком критичными. Тем не менее, подрядчику направят претензию с требованием аккуратнее проводить работы, чтобы не уничтожить тополя.

#Город#Новости#Омск#Дорога#Ремонт#Ольга Акамова#Видео
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