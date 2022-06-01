Дело не только в деревьях. На аллее в центре Омска после работ просела плитка

После проведения работ на этом месте уложили старую тротуарную плитку — это можно заметить по сбитой линии туристического маршрута. Вероятно, это временное решение, чтобы оставить омичам возможность проходить по аллее во время благоустройства. Предполагается, что во время очередного этапа обновления улицы Спартаковской здесь все же уплотнят грунт и уложат новую тротуарную плитку.