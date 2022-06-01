Брокер назвал спрос на загородные дома в России «вторым рождением»

Напомним, резкий рост спроса на строительство загородной недвижимости начался в 2020-м году. В период пандемии коронавирусной инфекции люди оценили разницу между изоляции в частных домах и квартирах. По мнению Дмитрия Ракуты, подписанное постановление о льготной ипотеке поддержит спрос на загородную недвижимость в России.