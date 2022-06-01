Брокер назвал спрос на загородные дома в России «вторым рождением»

По сообщению NEWS.ru, брокер Дмитрий Ракута отметил, что программа льготной ипотеки на строительство загородных домов без необходимости привлечения профессиональных подрядчиков, одобренная правительством, подтверждает спрос на частные коттеджи. Соответствующее постановление премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал накануне.
Тем не менее, эксперт считает, что это не поможет полностью решить проблему загруженности городских территорий, поскольку не все готовы жить в частном доме круглый год. Многие россияне предпочитают зимой жить в городских квартирах.
Напомним, резкий рост спроса на строительство загородной недвижимости начался в 2020-м году. В период пандемии коронавирусной инфекции люди оценили разницу между изоляции в частных домах и квартирах. По мнению Дмитрия Ракуты, подписанное постановление о льготной ипотеке поддержит спрос на загородную недвижимость в России.