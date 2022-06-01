Болгарский эксперт Казанджиев рассказал о "газовой ловушке" России

Через территорию Болгарии проходит "Балканский поток". Через этот трубопровод природный газ получают сегодня Венгрия и Сербия, пишет Pravda.Ru. Болгарский участок "Балканского потока" начали эксплуатировать 1 января минувшего года.
Правительство Болгарии в настоящее время детально изучает вопрос о целесообразности перекрытия газопровода. Казанджиев это предложение поддерживает. Более того, он сожалеет о том, что на такую меру нельзя пойти уже сегодня.
Эксперт акцентировал внимание на том, что компания "Булгартрансгаз" несколько месяцев тому назад получила аванс за транзит энергоносителя за ближайшие два года. Именно по этой причине перекрытие крана сейчас невозможно, пояснил Казанджиев.
Компанию "Булгартрансгаз" он обвинил при этом в игре за команду российского концерна "Газпром".
Напомним, ранее Болгария отказалась оплачивать российское «голубое» топливо в рублях. Поставки были остановлены именно по этой причине. Эксперт полагает, что страна оказалась в «ловушке», у которой был благовидный предлог сократить расходы.
Казанджиев убежден в том, что власти Болгарии могут вернуть финансовые средства и остановить транзит сырья. Главная проблема заключается в том, что к единому мнению на этот счет до сих пор не пришла правящая коалиция, резюмировал болгарский эксперт.