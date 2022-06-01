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Беженцам из Украины позволят бесплатно ездить в общественном транспорте Омска

Беженцам из Украины позволят бесплатно ездить в общественном транспорте Омска

1 июня, 18:07
Фото: 1MI

Омское правительство выделило 407 тыс рублей на проезд беженцев из Украины

Деньги на проездные выделили из резервного фонда.

В правительстве Омской области решили выделить из резервного фонда региона 407 тыс рублей на новые льготы для беженцев из Украины. Согласно постановлению областного правительства, эти деньги потратят на покупку проездных билетов на общественный транспорт Омска.

На закупку проездные выделяется 407 100 рублей. Сколько именно проездных билетов и на сколько поездок их собираются закупить, в документе не уточняется. Об этом в течение месяца после использования средств должно отчитаться региональное министерство финансов.

Контролировать исполнение постановления будет первый зампред правительства РФ Валерий Бойко.

Ранее сообщалось, что в Омскую область с начала спецоперации на Украине приехало 230 беженцев, 13 из них вернулись обратно. Часть беженцев поселились у знакомых и родственников, некоторые живут в гостинице «Иртыш».

#Город#Новости#Омск#Беженцы#Проездной#Проезд#Транспорт#Ольга Акамова
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