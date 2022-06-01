Беженцам из Украины позволят бесплатно ездить в общественном транспорте Омска

В правительстве Омской области решили выделить из резервного фонда региона 407 тыс рублей на новые льготы для беженцев из Украины. Согласно постановлению областного правительства, эти деньги потратят на покупку проездных билетов на общественный транспорт Омска.
На закупку проездные выделяется 407 100 рублей. Сколько именно проездных билетов и на сколько поездок их собираются закупить, в документе не уточняется. Об этом в течение месяца после использования средств должно отчитаться региональное министерство финансов.
Контролировать исполнение постановления будет первый зампред правительства РФ Валерий Бойко.
Ранее сообщалось, что в Омскую область с начала спецоперации на Украине приехало 230 беженцев, 13 из них вернулись обратно. Часть беженцев поселились у знакомых и родственников, некоторые живут в гостинице «Иртыш».