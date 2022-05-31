Город55
ГлавноеВсе новости
Жажда как по расписанию. Семь районов Омской области снова остались без воды

Жажда как по расписанию. Семь районов Омской области снова остались без воды

31 мая, 14:07
Фото: 1MI

Жителей семи омских районов оставили без воды из-за аварии второй раз за месяц

В селе Троицкое произошел очередной прорыв трубы на магистральном водопроводе.

В Омской области жители сразу нескольких районов остались без воды. Причиной отключения стал прорыв на магистральном водопроводе в селе Троицкое. Авария произошла по адресу улица Дорстрой, 16.

Под отключение попали жители Омского, Азовского, Марьяновского, Любинского, Называевского, Исилькульского и Москаленского районов. Воды нет со вчерашнего дня.

«Этот магистральный водопровод ломается с года 17-18, каждый год „Облводопровод“ его латает, но толку нет. Его построили еще при царе Горохе. Его надо не ремонтировать, а просто брать и менять полностью», — сообщила Городу55 жительница села Троицкого Светлана Б.

Напомним, что это не первый прорыв, который произошел в этом месяце. 13 мая произошла авария на водопроводе в селе Троицкое по адресу улица Дорстрой, 8. Тогда без воды тоже остались семь районов. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

 

#Общество#Новости#Омская область#Отключение воды#Вероника Жукова
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18