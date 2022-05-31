Жажда как по расписанию. Семь районов Омской области снова остались без воды

Напомним, что это не первый прорыв, который произошел в этом месяце. 13 мая произошла авария на водопроводе в селе Троицкое по адресу улица Дорстрой, 8. Тогда без воды тоже остались семь районов. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.