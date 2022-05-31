Жажда как по расписанию. Семь районов Омской области снова остались без воды

В Омской области жители сразу нескольких районов остались без воды. Причиной отключения стал прорыв на магистральном водопроводе в селе Троицкое. Авария произошла по адресу улица Дорстрой, 16.
Под отключение попали жители Омского, Азовского, Марьяновского, Любинского, Называевского, Исилькульского и Москаленского районов. Воды нет со вчерашнего дня.
«Этот магистральный водопровод ломается с года 17-18, каждый год „Облводопровод“ его латает, но толку нет. Его построили еще при царе Горохе. Его надо не ремонтировать, а просто брать и менять полностью», — сообщила Городу55 жительница села Троицкого Светлана Б.
Напомним, что это не первый прорыв, который произошел в этом месяце. 13 мая произошла авария на водопроводе в селе Троицкое по адресу улица Дорстрой, 8. Тогда без воды тоже остались семь районов. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.