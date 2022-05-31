Заморозки до -7. В Омскую область нагрянул арктический циклон

Отметим, что до 1 июня в регионе действует штормовое предупреждение, связанное с чрезвычайной пожарной опасностью. В Павлоградке и Русской Поляне установился 5 класс горимости. Ночью со 2 по 5 июня ожидаются заморозки до -2…-7 градусов. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 4-6 градусов.