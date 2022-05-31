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Заморозки до -7. В Омскую область нагрянул арктический циклон

Заморозки до -7. В Омскую область нагрянул арктический циклон

31 мая, 12:51
Фото: 1MI

В Омскую область пришел арктический циклон

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили об ухудшении погодных условий из-за арктического циклона.

Сегодня, 31 мая, в Омскую область пришел арктический циклон. Из-за него в регионе похолодало, начали идти дожди. В ближайшее время температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 градусов, на юго-востоке региона столбик термометра покажет +23 градуса.

Отметим, что до 1 июня в регионе действует штормовое предупреждение, связанное с чрезвычайной пожарной опасностью. В Павлоградке и Русской Поляне установился 5 класс горимости. Ночью со 2 по 5 июня ожидаются заморозки до -2…-7 градусов. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 4-6 градусов.

#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды#Вероника Жукова
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