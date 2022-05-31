Во Франции расследуют мошенничество с билетами на Лигу чемпионов

Массовое мошенничество с билетами на финал Лиги чемпионов расследуют во Франции, сообщает 360tv.ru со ссылкой на газету Le Parisien и ее источник в судебных органах. Дело расследует прокуратура коммуны Бобиньи, расположенной в пригороде Парижа.
Как сообщают в судебных органах, решение о начале расследования приняли после обращения префекта парижской полиции Дидье Лальмана.
Финал Лиги чемпионов состоялся 28 мая 2022 года. На стадионе в пригороде Парижа встречались клуб «Реал» из Испании и клуб «Ливерпуль» из Великобритании. Победу одержал «Реал» со счетом 1:0, который в 14-й раз взял Лигу чемпионов и поставил рекорд.
Начало матча перенесли почти на 40 минут в связи с беспорядками рядом со стадионом. Как сообщали СМИ, болельщики пытались прорваться через охрану, чтобы попасть на трибуны. Полицейским пришлось применять против нарушителей слезоточивый газ.
По данным UEFA, причиной беспорядков стала продажа большого числа поддельных билетов — на входе они не сработали, что обусловило очереди. Британские фанаты перелезали через заборы, минуя проход на стадион.