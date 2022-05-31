Во Франции расследуют мошенничество с билетами на Лигу чемпионов

Финал Лиги чемпионов состоялся 28 мая 2022 года. На стадионе в пригороде Парижа встречались клуб «Реал» из Испании и клуб «Ливерпуль» из Великобритании. Победу одержал «Реал» со счетом 1:0, который в 14-й раз взял Лигу чемпионов и поставил рекорд.