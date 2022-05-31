В семь «обезвоженных» районов Омской области вернули воду

Порывы на магистральном водопроводе Троицкое-Шараповка Омской области устранены, сообщили в региональном минэнерго. Ремонт проводился в экстренные сроки.
«Система водоснабжения постепенно наполняется водой. В части населенных пунктов оно уже восстановлено, в остальных будет восстановлено позже», — заявили в ведомстве.
Напомним, из-за порыва на водопроводе в Троицком тысячи жителей семи районов остались без воды. Ее отключили вчера вечером. При этом похожая авария случалась двумя неделями ранее. Жительница Троицкого рассказала Городу55, что это происходит регулярно.
По обеим авариям в этом месяце прокуратура начала проверку. В минэнерго сообщали, что порывов было несколько.