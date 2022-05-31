В семь «обезвоженных» районов Омской области вернули воду

Напомним, из-за порыва на водопроводе в Троицком тысячи жителей семи районов остались без воды. Ее отключили вчера вечером. При этом похожая авария случалась двумя неделями ранее. Жительница Троицкого рассказала Городу55, что это происходит регулярно.