В Приморском крае собака ищет бросившую ее хозяйку

Пес во время очередной прогулки вырвался с поводка и убежал искать свою хозяйку. Которая, как выяснили в ветклинике, страдает алкогольной зависимостью. И теперь пес бродит по городу. Проблема в том, что собаки этой породы очень преданы своему хозяину и пойдут жить только к нему. Но в клинике все же просят помочь с поимкой собаки, чтобы найти ей новый дом.