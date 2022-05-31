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В Приморском крае собака ищет бросившую ее хозяйку

31 мая, 14:33
В городе Фокино Приморского края собака породы шарпей, отданная на передержку, сбежала из ветеринарной клиники в поисках своей хозяйки.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Комсомольскую правду-Владивосток», жительница поселка Дунай попросила сотрудников ветклиники на три для оставить там пса по кличке Пади в связи с тем, что ей срочно надо уехать в Хабаровск. Но, как оказалось, она никуда не собиралась уезжать, а собаку просто бросила.

Пес во время очередной прогулки вырвался с поводка и убежал искать свою хозяйку. Которая, как выяснили в ветклинике, страдает алкогольной зависимостью. И теперь пес бродит по городу. Проблема в том, что собаки этой породы очень преданы своему хозяину и пойдут жить только к нему. Но в клинике все же просят помочь с поимкой собаки, чтобы найти ей новый дом.

 

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