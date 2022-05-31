В омском минэнерго рассказали, когда в семи районах области дадут воду

Речь об аварийном отключении воды, которое произошло сегодня в семи районах. Напомним, в результате без воды остались больше 120 тысяч человек в семи районах области.
Как прокомментировали в омском минэнерго, восстановить водоснабжение коммунальщики стараются в ближайшее время. Причиной аварийного отключения стали сразу несколько порывов на водопроводной сети Троицкое-Шараповка Омского района.
«Гарантирующий поставщик АО „Омскоблводопровод“ начал проведение ремонтных работ, которые будут выполнены в ближайшее время. Сложность порывов устанавливается. Произведена остановка насосных станций для устранения повреждений, рассматривается вопрос об аварийном переключении нового водовода из трубы, для чего также необходимы подготовительные работы», — рассказали в минэнерго.
Сроки возобновления подачи воды пока не известны.
Напомним, что аварийным отключением заинтересовалась прокуратура. Ведомство начало проверку работы водоснабжающей организации и лиц, ответственных за водоснабжение районов. Также под контроль возьмут доставку воды в районы во время проведения ремонта.