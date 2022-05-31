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В омском минэнерго рассказали, когда в семи районах области дадут воду

В омском минэнерго рассказали, когда в семи районах области дадут воду

31 мая, 18:17
Фото: 1MI
На водопроводных сетях произошло сразу несколько прорывов труб.

Речь об аварийном отключении воды, которое произошло сегодня в семи районах. Напомним, в результате без воды остались больше 120 тысяч человек в семи районах области.

Как прокомментировали в омском минэнерго, восстановить водоснабжение коммунальщики стараются в ближайшее время. Причиной аварийного отключения стали сразу несколько порывов на водопроводной сети Троицкое-Шараповка Омского района.

«Гарантирующий поставщик АО „Омскоблводопровод“ начал проведение ремонтных работ, которые будут выполнены в ближайшее время. Сложность порывов устанавливается. Произведена остановка насосных станций для устранения повреждений, рассматривается вопрос об аварийном переключении нового водовода из трубы, для чего также необходимы подготовительные работы», — рассказали в минэнерго. 

Сроки возобновления подачи воды пока не известны.

Напомним, что аварийным отключением заинтересовалась прокуратура. Ведомство начало проверку работы водоснабжающей организации и лиц, ответственных за водоснабжение районов. Также под контроль возьмут доставку воды в районы во время проведения ремонта.

#Новости#Омская область#Прорыв трубы
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