В Омске пройдет бесплатный концерт рок-звезды

Мероприятия начнутся в 8:00. В это время с Успенском соборе пройдет традиционные церковные богослужения, которые будут посвящены православному празднику Дню Святой Троицы. В 11:00 вокруг собора начнут работать интерактивные площадки. Омичи увидят ретро-технику и Гран-при по ММА в профессиональной клетке среди любителей.