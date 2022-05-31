В Омске пройдет бесплатный концерт рок-звезды

В Омске 12 июня на Соборной площади и Любинском проспекте пройдет празднование Дня России. Омичей ждет выступление рок-музыканта Вадима Самойлова («Агата Кристи»).
Мероприятия начнутся в 8:00. В это время с Успенском соборе пройдет традиционные церковные богослужения, которые будут посвящены православному празднику Дню Святой Троицы. В 11:00 вокруг собора начнут работать интерактивные площадки. Омичи увидят ретро-технику и Гран-при по ММА в профессиональной клетке среди любителей.
В 12:30 начнется парад национальностей, а в 13:30 – заработают детские площадки, фотозоны и культурные локации. В 12:00 на Соборной площади начнется большая концертная программа, которая завершится выступлением Вадима Самойлова в 21:00.