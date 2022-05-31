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В Омске пройдет бесплатный концерт рок-звезды

В Омске пройдет бесплатный концерт рок-звезды

31 мая, 11:43
Фото: 1MI

Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» выступит в Омске на концерте в честь Дня России

Выступлением Вадима Самойлова завершится празднование, которое пройдет 12 июня.

В Омске 12 июня на Соборной площади и Любинском проспекте пройдет празднование Дня России. Омичей ждет выступление рок-музыканта Вадима Самойлова («Агата Кристи»).

Мероприятия начнутся в 8:00. В это время с Успенском соборе пройдет традиционные церковные богослужения, которые будут посвящены православному празднику Дню Святой Троицы. В 11:00 вокруг собора начнут работать интерактивные площадки. Омичи увидят ретро-технику и Гран-при по ММА в профессиональной клетке среди любителей.

В 12:30 начнется парад национальностей, а в 13:30 – заработают детские площадки, фотозоны и культурные локации. В 12:00 на Соборной площади начнется большая концертная программа, которая завершится выступлением Вадима Самойлова в 21:00.

#Общество#Новости#Омск#Концерт#Вероника Жукова
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