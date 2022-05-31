В Омске обжалуют приговор Эдуарду Юнусову, кидавшему маленьких детей об пол

О том, что гособвинение будет обжаловать приговор Эдуарду Юнусову, в областной прокуратуре заявили еще в начале года. В пресс-службе ведомства пояснили, что решение Центрального районного суда слишком мягкое, и сообщили, что будут настаивать на более жестком наказании для истязателя детей — вплоть до 5 лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела снова вернули на повторное рассмотрение в этот же суд, пояснили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Все проходит в закрытом режиме, потому что дело касается несовершеннолетних. Журналистов пустят только на отдельные заседания и, скорее всего, на итоговое решение. Оно будет вынесено не раньше второй половины июня.
Напомним, о происходящем в семье стало известно случайно. Кадры, которые сняла жена Юнусова Алина, попали к их родственнице. Женщина опубликовала ролик, в котором пьяный глава семейства хватает детей — сначала мальчика, потом девочку — и с высоты своего роста с силой швыряет головой об пол. Когда перепуганные малыши начинают рыдать, мужчина приказывает им замолчать.
Запись моментально облетела все крупные соцсети и вызвала шквал возмущения у всех, кто ее увидел. Некоторые обвиняли жену Юнусова, которая только снимала происходящий кошмар на видео, но побоялась вступиться за детей. Женщина объяснила, что в тот момент держала на руках третьего своего ребенка, которому был всего месяц.
Алина сначала дала показания против мужа. На первых заседаниях суда она поясняла, что Эдуард потерял работу и из-за этого начал пить. А пьяный неоднократно бил ее и детей.
Мужчину отправили в СИЗО. Он находился под стражей с 31 января 2021 года. А дальше начались странные вещи. Алина Юнусова отказалась от первоначальных показаний, встала на сторону мужа и начала писать многочисленные жалобы на следователей. В итоге она добилась, чтобы 15 июля 2021 года супруга выпустили на свободу. По условиям, Эдуарду нельзя было жить вместе с детьми, которых он истязал, — к тому моменту его уже лишили на них родительских прав. Но по факту это требование не соблюдалось.
Супруга садиста во время итогового заседания суда требовала, чтобы его не наказывали. Пока суд находился в совещательной комнате, она кидалась на камеры и пыталась закрыть собой мужа от операторов. Вопросы журналистов женщина игнорирует. А вот адвокаты подсудимого были многоречивы. Один из защитников Юнусова вел себя агрессивно: рассуждал о падении нравов, критиковал «беспринципные» СМИ и даже пытался воспрепятствовать работе их представителей.
10 января Юнусову вынесли приговор. Согласно решению суда, его приговорили к 8 месяцам лишения свободы. Однако 5.5 месяца, отбытых в СИЗО, пошли в зачет этого срока. Прямо из зала мужчину выпустили на свободу, и он вернулся в тот же самый дом, где и жил раньше.
Помощник прокурора Центрального округа Омска Алена Саюн сообщила тогда, что приговор, по мнению гособвинения, слишком мягкий и будет обжалован.