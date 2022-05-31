В Омске обжалуют приговор Эдуарду Юнусову, кидавшему маленьких детей об пол

Мужчину отправили в СИЗО. Он находился под стражей с 31 января 2021 года. А дальше начались странные вещи. Алина Юнусова отказалась от первоначальных показаний, встала на сторону мужа и начала писать многочисленные жалобы на следователей. В итоге она добилась, чтобы 15 июля 2021 года супруга выпустили на свободу. По условиям, Эдуарду нельзя было жить вместе с детьми, которых он истязал, — к тому моменту его уже лишили на них родительских прав. Но по факту это требование не соблюдалось.