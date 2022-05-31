В ХМАО растет спрос на загородную недвижимость

Это, предположительно, может быть связано с закрытыми границами, поскольку теперь люди остаются проводить отпуск в своем регионе. Наибольшим спросом пользуются дачи и дома стоимостью от 200 до 300 тысяч рублей. Хотя немало предложений и до 500 тысяч.