В ХМАО растет спрос на загородную недвижимость

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на генерального директора нижневартовского эксперта Андрея Мирзоева, особого изменения цен по сравнению с прошлым годом не наблюдается. Хотя идет рост спроса на дачи и частные дома.
Это, предположительно, может быть связано с закрытыми границами, поскольку теперь люди остаются проводить отпуск в своем регионе. Наибольшим спросом пользуются дачи и дома стоимостью от 200 до 300 тысяч рублей. Хотя немало предложений и до 500 тысяч.
Усадьбы предлагаются за три миллиона рублей. На «Авито» готовая дачи с постройками и коммуникациями возле Ханты-Мансийска может стоить от 650 тысяч рублей до 7,5 миллионов рублей.
Возле Сургута благоустроенная дачная усадьба продается почти за 16 миллионов рублей. Такую сумму ее хозяева просят за дом площадью 120 квадратных метров, баню, парковку для машины.
В Нефтеюганске простенькая дача, где есть домик, сарай и баня, стоит 240 тысяч рублей.