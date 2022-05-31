В Египте будут принимать карты «Мир»

Египетские власти совместно с банками государства изучают возможности приема российских карт «Мир», сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Интерфакс» и заявление генерального директора компании Tez Tour Тамера Саида. Вопрос с приемом карт может решиться уже к сентябрю этого года.
По словам Саида, в настоящее время правительство Египта по просьбе туроператорских компаний прорабатывает при участии банков возможность подключения к системе «Мир». Генеральный директор Tez Tour выразил надежду, что к началу высокого сезона в Египте, то есть к сентябрю, проблему получится решить.
Тамер Саид подчеркнул, что российские туристы в Египте уже сегодня могут использовать для оплаты карты Union Pay, которые принимают все платежные терминалы страны.
Как отметил генеральный директор туроператорской компании, туристы из России в последнее время начали активно посещать различные достопримечательности и интересные места, в том числе Дахаб. Туристы любуются местными каньонами, природой, плавают и ныряют. Кроме того, обратил внимание Саид, растет спрос на туры в Луксор, в Каир. Средняя стоимость экскурсии в Египте сегодня составляет от 30 до 50 долларов.
Эксперт считает, что российские туристы чаще выбирают дорогой и качественный отдых. Если такая тенденция сохранится, в зимний сезон около 75% бронирований в Египте будет приходиться на отели 5*.