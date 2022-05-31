В Египте будут принимать карты «Мир»

Как отметил генеральный директор туроператорской компании, туристы из России в последнее время начали активно посещать различные достопримечательности и интересные места, в том числе Дахаб. Туристы любуются местными каньонами, природой, плавают и ныряют. Кроме того, обратил внимание Саид, растет спрос на туры в Луксор, в Каир. Средняя стоимость экскурсии в Египте сегодня составляет от 30 до 50 долларов.