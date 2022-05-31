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Уехавший в Сахалин чиновник омского правительства совершил громкий камбэк

Уехавший в Сахалин чиновник омского правительства совершил громкий камбэк

31 мая, 16:21
Фото: omskportal.ru

Бывший замминистра экологии Омской области Матненко вернулся в правительство региона

Чиновник сменил сферу деятельности.

Некогда первый замминистра природных ресурсов и экологии Александр Матненко вернулся в правительство Омской области, но уже в новом статусе. Как сообщили в пресс-службе облправительства, со 2 июня 2022 года Александр Матненко займет пост первого заместителя министра имущественных отношений.

В новой должности Матненко будет отвечать за работу департамента правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения минимущества, планировать законопроектные работы, координировать подготовку проектов нормативных правовых актов министерства.  Также Матненко будет организовывать работу по представлению и защите имущественных прав и интересов Омской области, минимущества в судах, правоохранительных и контролирующих органах, сообщили в правительстве.

Александр Матненко пришел на место Андрея Подгорбунских, который до этого был первым замглавы минимущества. Действующий министр имущественных отношений Евгений Козлов сейчас фигурирует в уголовным деле о жилье для сирот.

Добавим, что на сайте министерства изменения пока не отражены. 

В прошлый раз Александр Матненко оставил кресло замминистра экологии в правительстве региона 19 октября 2020 года, перейдя на работу в министерство экологии Сахалинской области на пост министра. Год назад, в конце июля 2021 года, он оставил и эту должность.

В Омске же Матненко запомнился обсуждением полыньи у Ленинградского моста. В 2018 году чиновник пообещал погрузиться на дно Иртыша в водолазном костюме, чтобы выяснить происхождение полыньи.

#Политика#Новости#Омская область#Александр Матненко#Экология#Имущество#Министр#Замминистра#Назначение#Отставка#Ольга Акамова
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