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Целый «букет». Во время режима «черного неба» Омск снова накрыло выбросами

Целый «букет». Во время режима «черного неба» Омск снова накрыло выбросами

31 мая, 07:41
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на запахи газа, гари и краски во время НМУ

Ночью в Омске ввели режим неблагоприятных метеоусловий. Жители жаловались на выбросы

Сегодня ночью, 31 мая, в Омске объявили режим неблагоприятных метеорологических условий. Во время него вредные вещества плохо рассеиваются. Из-за чего омичи могут чувствовать неприятные запахи.

Так и получилось. Со вчерашнего вечера в паблике «Проект» Дыши» Омск» начали появляться многочисленные жалобы.

Горожане рассказали, что ощущали сильный запах гари, краски, химии и газа. Неприятные запахи чувствовались на проспектах Комарова и Менделеева, у «Садко», «Ермака», «Полета», а также на улицах 22 Апреля, Дмитриева, Дианова, Мельничная, 3-я и 4-я Транспортная, Рокоссовского и Богдана Хмельницкого.

Город55
#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Вероника Жукова
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