Целый «букет». Во время режима «черного неба» Омск снова накрыло выбросами

Горожане рассказали, что ощущали сильный запах гари, краски, химии и газа. Неприятные запахи чувствовались на проспектах Комарова и Менделеева, у «Садко», «Ермака», «Полета», а также на улицах 22 Апреля, Дмитриева, Дианова, Мельничная, 3-я и 4-я Транспортная, Рокоссовского и Богдана Хмельницкого.