Топ-7 мест в Омске, где можно сделать красивые фото вечером

Май в этом году выдался жарким, надеемся, лето нас тоже порадует. Ведь это самое подходящее время для долгих прогулок, когда можно наслаждаться красивыми закатами и благоуханием цветущей черемухи. Город, на наш субъективный взгляд, летом особенно красив. Особенно в вечернее время.
Не откладывая в долгий ящик, заканчивайте свои дела, вооружайтесь мобильным телефоном и отправляйтесь в путь вместе с редакцией Город55 и мобильным оператором Tele2. Мы расскажем вам о местах, где можно получить не только заряд положительных эмоций, но и классные фото на память. Заодно протестируем скорость мобильного интернета. Ведь в наше время быть на связи важно в любом месте и в любое время суток.
Начинаем нашу прогулку на улице Чокана Валиханова. После реконструкции в 2014 году она полностью преобразилась. Вечером здесь так красиво, что что хочется поделиться этой красотой с самыми близкими людьми. Смело звоните с видео друзьям из других городов, показывайте местные красоты. Устройте для них небольшую экскурсию — вот светящиеся кристаллы подземного перехода, информационные табло и арка-фонтан при выходе на набережную. Все сверкает, красиво переливается, но вживую, конечно, выглядит еще эффектнее. Кстати, скорость 4G от Tele2 здесь – 37 Мбит/сек. Этого хватит не только, чтобы онлайн-трансляцию провести, но и даже чтобы фильм в HD-качестве посмотреть. А если телефон умеет разделять экраны – то хоть одновременно. Только сравните: чтобы посмотреть онлайн видео на Rutube в качестве 1080p и с частотой обновления 60 кадров в секунду нужно 12 мегабит в секунду. Это в три раза меньше, чем предлагает в этом месте Tele2.
А мы тем временем перемещаемся на следующую локацию — смотровая площадка на набережной Тухачевского. Найти ее просто — ей завершается улица Чокана Валиханова. Отсюда открывается самый восхитительный вид на Иртыш. Здесь виден его масштаб, и хорошие фото получаются не только вечером. Здесь же лучшая точка, чтобы полюбоваться знаменитыми омскими закатами. Многие утверждают, что такой красоты не видели даже на море.
Скорость 4G от Tele2: 34 Мбит/сек. А значит, можно без проблем «спамить» друзей в чатах и соцсетях свежими фото.
Далее по курсу — площадь Бухгольца. Есть красивая легенда, что на этом месте когда-то находился Асгард Ирийский. Русские народные преданья повествуют, что Священный Град Богов, построенный на слиянии рек Ирий (Иртыш) и Омь стал столицей Беловодья — страны свободы.
А в 1716 году в этом месте высадился отряд Ивана Бухгольца и предположительно здесь был заложен первый камень омской крепости.
Сейчас на этом месте стоит знаменитый омский Шар. А вы знаете, что на самом деле это и не памятник вовсе? Его автор Василий Трохимчук создал макет, который в итоге и установили. Денег на установку металлического монумента 1997 году не нашлось. Потом макет периодически собирались заменить на настоящий памятник, но этого момента автор так и не дождался. А Шар, ставший одним из символов Омска, — неизменно стоит на своем месте.
Скорость 4G от Tele2: 29 Мбит/сек. Качает отлично.
Побывав на «омском Арбате», как называют улицу Чокана Валиханова, и прогулявшись по омской крепости, переходим Омь по Юбилейному мосту и попадаем в «питерский квартал». Ориентируемся на отреставрированный несколько лет назад памятник архитектуры «Здание страхового общества „Саламандра“». Сейчас здесь находится «Омский Эрмитаж». Точный адрес: улица Музейная, 4.
Чтобы не заблудиться среди узких исторических улочек, используем голосовой поиск через интернет. У Tele2 покрытие 4G в Омске – стопроцентное. А значит, действительно быстрый мобильны интернет есть везде. Поэтому нам не составляет труда выбрать самый короткий маршрут.
От моста буквально пять минут ходьбы — и кажется, что мы в другом городе. Расположенные здесь холодные и величественные здания в стиле неоклассицизма действительно проектировали архитекторы из Петербурга. Все они построены буквально за несколько лет до революции — в 1914 году.
Здание «Саламандры» состоит из двух трехэтажных корпусов: главного, выходящего фасадом на ул. Либкнехта, 3 и второго, расположенного по улице Музейной, 4. Они соединены арочными галереями по краям и висячим переходом по центру. Название постройки выбрано не случайно: эмблемой компании, строившей эти дома, была саламандра - символ огня.
Напротив — здание мануфактуры «Треугольник», производившей резиновые изделия
Слева — ближе к ул. Ленина — здание бывшей «Тверской мануфактуры бумажных изделий».
4G от Tele2 вновь не подводит – скорость 28 Мбит/сек.
«С каждым годом омичи все активнее пользуются мобильным интернетом, – отмечает Олег Гильбурд, директор филиала Tele2 в Омской области. – В прошлом году, например, трафик в нашей сети вырос на 33% год к году. Это очень много. Но даже при такой нагрузке, благодаря оптимальному развитию сети, скорость интернета не уменьшилась, а где-то даже увеличилась. Сегодня мы продолжаем строить новые объекты связи и оборудовать 4G-передатчиками уже действующие вышки, чтобы жители и гости Омска могли пользоваться мобильным интернетом на привычно высоких скоростях».
Следующая точка нашего маршрута — уютный купеческий Любинский проспект. Здесь можно сделать отличное панорамное фото, снимки со знаменитыми «Любочкой» и «Степанычем».
Заодно совместим приятное с полезным. На некоторых зданиях здесь установлены таблички с QR-кодами. И это, к счастью, никак не связано с пандемией. Наведя экран смартфона на код, можно перейти по ссылке и получить историческую справку о постройке. Например, такая табличка есть на стене драмтеатра. Отличная возможность узнать новое о родном городе.
Скорость 4G от Tele2: 29 Мбит/сек.
Завершаем наше мини-путешествие в уникальном месте. Такого больше нет нигде! Это, конечно же, единственная станция несуществующего омского метро. Ее используют как подземный переход и уличную галерею. И сейчас в ней как раз работает новая выставка. Посетить ее можно совершенно бесплатно.
Скорость 4G от Tele2: 24 Мбит/сек.
Вся прогулка вместе с фотосессией заняла у нас около двух часов. Продолжительность маршрута — примерно 5 км. Отличный вариант как для выходного дня, так и для прогулки посреди недели. Главное, зарядить на полную свой телефон и не забывать делать побольше фото – как напоминание о том, что летом Омск особенно прекрасен!
А чтобы снимки получались качественными в том числе и в вечернее время, — совет от профессионала.
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Фотограф Татьяна Эйхман:
«Во время вечерней съемки в городе имеет смысл выбрать хорошо освещенное место. Отлично подойдет, например, драмтеатр или улица Чокана Валиханова. Важно обратить внимание, как падает свет на лицо, лучше подойти ближе к фонарю. Также надо обращать внимание на композицию: чтобы на снимок попал не только человек крупным планом, но и здание или интересный объект. Если получается темный кадр, можно использовать вспышку. Но при этом стоит учесть, что она «убьет» всю красоту уличной иллюминации. Так что пользоваться ей надо разумно».