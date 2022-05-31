Топ-7 мест в Омске, где можно сделать красивые фото вечером

Начинаем нашу прогулку на улице Чокана Валиханова. После реконструкции в 2014 году она полностью преобразилась. Вечером здесь так красиво, что что хочется поделиться этой красотой с самыми близкими людьми. Смело звоните с видео друзьям из других городов, показывайте местные красоты. Устройте для них небольшую экскурсию — вот светящиеся кристаллы подземного перехода, информационные табло и арка-фонтан при выходе на набережную. Все сверкает, красиво переливается, но вживую, конечно, выглядит еще эффектнее. Кстати, скорость 4G от Tele2 здесь – 37 Мбит/сек. Этого хватит не только, чтобы онлайн-трансляцию провести, но и даже чтобы фильм в HD-качестве посмотреть. А если телефон умеет разделять экраны – то хоть одновременно. Только сравните: чтобы посмотреть онлайн видео на Rutube в качестве 1080p и с частотой обновления 60 кадров в секунду нужно 12 мегабит в секунду. Это в три раза меньше, чем предлагает в этом месте Tele2.