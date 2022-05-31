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Сухой закон, отмена рейса в Алма-Аты и подробности трагедии в аквапарке. Омск за день

Сухой закон, отмена рейса в Алма-Аты и подробности трагедии в аквапарке. Омск за день

1 июня, 00:25
Фото: 1MI
Вторник в Омске — версия Города55.

Новость № 1. Сегодня в Омском районе на водопроводных сетях произошло сразу несколько порывов. Из-за этого без воды остались больше 120 тысяч человек. Отметим, что это уже второй случай за месяц. 13 мая произошла похожая история. 

Жажда как по расписанию. Семь районов Омской области снова остались без воды
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Позже к делу подключилась прокуратура. А ближе к вечеру в районы начали постепенно возвращать водоснабжение.

Новость № 2. Стали известны подробности гибели подростка в аквапарке. Родственники погибшего мальчика рассказали детали случившегося. 

«Никто не следил». Появились подробности трагедии в омском аквапарке
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Новость № 3. Из расписания омского аэропорта внезапно исключили недавно запланированные рейсы в Алмату. Предполагалось, что первый регулярный рейс отправится из Омска в Алмату уже 7 июня.

Из расписания Омского аэропорта внезапно исключили рейсы в Алмату
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#Новости#Омская область
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