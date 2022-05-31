Сухой закон, отмена рейса в Алма-Аты и подробности трагедии в аквапарке. Омск за день

Новость № 1. Сегодня в Омском районе на водопроводных сетях произошло сразу несколько порывов. Из-за этого без воды остались больше 120 тысяч человек. Отметим, что это уже второй случай за месяц. 13 мая произошла похожая история.
Позже к делу подключилась прокуратура. А ближе к вечеру в районы начали постепенно возвращать водоснабжение.
Новость № 2. Стали известны подробности гибели подростка в аквапарке. Родственники погибшего мальчика рассказали детали случившегося.
Новость № 3. Из расписания омского аэропорта внезапно исключили недавно запланированные рейсы в Алмату. Предполагалось, что первый регулярный рейс отправится из Омска в Алмату уже 7 июня.