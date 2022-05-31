Соцсеть TikTok заблокировала аккаунт RT DE

RT сообщает, что уже был прецедент с ограничением доступа к профилю в странах Евросоюза в начале марта, но с 17 мая он был восстановлен.
Свое решение о блокировке аккаунта, администрация TikTok обосновало формулировкой: «нарушал правила сообщества».
Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение Евросоюза о запрете работы RT DE в странах Евросоюза. Она отметила, что такой поступок наглядно показывает, чего стоят высокие лозунги восхваляемой европейской демократии.
О запрете работы на территории ЕС RT и Sputnik, 27 февраля сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также отметила, что под запрет попадают и все их дочерние структуры.