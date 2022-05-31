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Соцсеть TikTok заблокировала аккаунт RT DE

31 мая, 22:28
Администрация социальной сети TikTok приняла решение о блокировке аккаунта RT DE. Все подписчики и видео канала были удалены.

RT сообщает, что уже был прецедент с ограничением доступа к профилю в странах Евросоюза в начале марта, но с 17 мая он был восстановлен.

Свое решение о блокировке аккаунта, администрация TikTok обосновало формулировкой: «нарушал правила сообщества».

Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение Евросоюза о запрете работы RT DE в странах Евросоюза.  Она отметила, что такой поступок наглядно показывает, чего стоят высокие лозунги восхваляемой европейской демократии.

О запрете работы на территории ЕС RT и Sputnik, 27 февраля сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также отметила, что под запрет попадают и все их дочерние структуры.

 

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