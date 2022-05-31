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Сочинский торговый кластер обойдется в 600 млн рублей

1 июня, 00:40
В Адлерском районе города Сочи скоро будет возведен современный логистический центр, основная деятельность которого будет связана с перевозкой продовольственных и промтоваров.

Инвест проект, как сообщает INFOX.ru уже существует, и соглашение о его реализации планируют подписать на ПМЭФ-2022.

Региональный департамент потребительской сферы дал пояснения по поводу структуры кластера. Восемь корпусов будущего центра будут объединены общей инфраструктурой товародвижения. По плану, информационно-вычислительный центр, который обеспечит автоматизацию логистических услуг, расположиться в складском корпусе.

Торговый кластер города Сочи, по заявлению главы департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края —  Романа Куринного — станет уже 4-ым крупным проектом области с начала 2022г. 

В Краснодаре, по ранее достигнутым договоренностям, будет возведены логистического центр «Прогресс» и оптово-розничная «Ярмарка вкуса». Общий объем  требуемых инвестиций обозначен в 5,6 млрд рублей.

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