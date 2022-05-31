Город55
ГлавноеВсе новости

Россия резко нарастила поставки природного газа в Австрию

31 мая, 14:16
Объемы закачки российского природного газа в австрийское хранилище "Хайдах" продемонстрировали резкий рост.

Это произошло после того, как австрийский канцлер Карл Нехаммер провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

"Хайдах" принадлежит российскому концерну "Газпром". Вена ранее пригрозила, что передаст хранилище другим поставщикам, если не начнется закачка «голубого» топлива, напоминают корреспонденты Pravda.Ru.

Телефонный разговор Нехаммера с Путиным состоялся 27 мая. Политики говорили, в том числе, и о ситуации с поставками природного газа. Россия подтвердила готовность исполнять все взятые на себя контрактные обязательства.

"Хайдах" — наибольшее газовое хранилище в Австрии, и оно снабжает сырьем не только всю страну, но и расположенную по соседству Германию.

Оператором "Хайдаха" выступает Astora – эта компания работает в составе Gazprom Germania, попавшей под санкции. Независимые аналитики акцентировали внимание на том, что наряду с ускоренным темпом закачки энергоносителя в "Хайдах" запасы в немецких ПХГ, управляемых компанией Astora, продолжают оставаться крайне низкими. 

 

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18