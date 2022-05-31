Россия резко нарастила поставки природного газа в Австрию

Это произошло после того, как австрийский канцлер Карл Нехаммер провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
"Хайдах" принадлежит российскому концерну "Газпром". Вена ранее пригрозила, что передаст хранилище другим поставщикам, если не начнется закачка «голубого» топлива, напоминают корреспонденты Pravda.Ru.
Телефонный разговор Нехаммера с Путиным состоялся 27 мая. Политики говорили, в том числе, и о ситуации с поставками природного газа. Россия подтвердила готовность исполнять все взятые на себя контрактные обязательства.
"Хайдах" — наибольшее газовое хранилище в Австрии, и оно снабжает сырьем не только всю страну, но и расположенную по соседству Германию.
Оператором "Хайдаха" выступает Astora – эта компания работает в составе Gazprom Germania, попавшей под санкции. Независимые аналитики акцентировали внимание на том, что наряду с ускоренным темпом закачки энергоносителя в "Хайдах" запасы в немецких ПХГ, управляемых компанией Astora, продолжают оставаться крайне низкими.