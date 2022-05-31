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Пятая смерть. Еще один школьник утонул, купаясь в озере в Омской области

Пятая смерть. Еще один школьник утонул, купаясь в озере в Омской области

31 мая, 13:01
Фото: 1MI

В Омской области еще один ребенок утонул в озере

Случилась пятая трагедия с ребенком за месяц.

Как сообщили в СУ СКР по Омской области, трагедия случилась на озере Оша в Колосовском районе. 13-летний ребенок утонул во время купания.

По факту случившегося завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Подробностей случившегося пока нет, следователи осмотрели место трагедии, опросили очевидцев.

Устанавливаются все детали произошедшего. Также во время расследования специалисты дадут оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних и родителей погибшего ребенка.

Отметим, что это уже пятая трагедия на воде, унесшая жизнь ребенка. Ранее школьники погибли на водоемах Азовского, Любинского и Омского районов, а также один ребенок утонул в аквапарке базы отдыха «Политотдел».

#Происшествия#Новости#Омская область#Погиб#Погиб ребенок#Ольга Акамова
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