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Проблемные отходы. На окраине Омска заставили убрать свалку на землях РЖД

Проблемные отходы. На окраине Омска заставили убрать свалку на землях РЖД

31 мая, 12:47
Фото: 1MI

Прокуратура заставила РЖД убрать мусор на окраине Омска

Компания не проследила за чистотой на участке.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, очередную незаконную свалку нашли в Порт-Артуре недалеко от жилых микрорайонов Радуга и Порт-Артур. На открытом грунте хранились строительные и бытовые отходы.

Участок под свалкой значится в федеральной собственности, однако его арендатором является ОАО «РЖД». Представители РЖД заявили, что компания не причастна к образованию свалки, а ее ликвидацией должны заниматься органы местного самоуправления.

Однако в договоре аренды указано, что арендатор обязан следить за состоянием арендуемых участков, а значит, ликвидировать свалку компании придется собственными силами. Апелляционная коллегия Омского облсуда оставила решение суда первой инстанции без изменения. Исполнение решения суда стоит на контроле у прокуратуры.

#Общество#Новости#Омская область#Свалка#Мусор#Прокуратура#Ольга Акамова
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