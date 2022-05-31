Проблемные отходы. На окраине Омска заставили убрать свалку на землях РЖД

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, очередную незаконную свалку нашли в Порт-Артуре недалеко от жилых микрорайонов Радуга и Порт-Артур. На открытом грунте хранились строительные и бытовые отходы.
Участок под свалкой значится в федеральной собственности, однако его арендатором является ОАО «РЖД». Представители РЖД заявили, что компания не причастна к образованию свалки, а ее ликвидацией должны заниматься органы местного самоуправления.
Однако в договоре аренды указано, что арендатор обязан следить за состоянием арендуемых участков, а значит, ликвидировать свалку компании придется собственными силами. Апелляционная коллегия Омского облсуда оставила решение суда первой инстанции без изменения. Исполнение решения суда стоит на контроле у прокуратуры.