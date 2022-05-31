Правительство сообщило о погибших на Украине омичах

Правительство Омской области сообщило о погибших на Украине омичах.
Ефрейтор Владислав Ульянич, старший сержант Анатолий Бузмаков, рядовой Владислав Зейбель погибли при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.
Губернатор Омской области Александр Бурков принёс соболезнования родным и близким погибших:
«В России воинский долг всегда был и будет делом чести, а люди его исполняющие — настоящими патриотами. Наши военнослужащие, отдавшие жизнь за безопасность Родины, показали пример героизма на все времена. Вечная память!»
Город55 выражает соболезнования близким погибших омичей.