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Правительство сообщило о погибших на Украине омичах

Правительство сообщило о погибших на Украине омичах

31 мая, 20:00
Фото: 1MI
Александр Бурков выразил соболезнования близким погибших.

Правительство Омской области сообщило о погибших на Украине омичах.

Ефрейтор Владислав Ульянич, старший сержант Анатолий Бузмаков, рядовой Владислав Зейбель погибли при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.

Губернатор Омской области Александр Бурков принёс соболезнования родным и близким погибших:

«В России воинский долг всегда был и будет делом чести, а люди его исполняющие — настоящими патриотами. Наши военнослужащие, отдавшие жизнь за безопасность Родины, показали пример героизма на все времена.  Вечная память!»

Город55 выражает соболезнования близким погибших омичей.

#Новости#Омская область
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