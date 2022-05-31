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После трагедии в «Политотделе» омским аквапаркам грозят массовые проверки

После трагедии в «Политотделе» омским аквапаркам грозят массовые проверки

31 мая, 14:26
Фото: pixabay.com
Аквапарк базы отдыха могу закрыть.

После трагедии в аквапарке у следователей возникли вопросы к работе администрации и работников базы отдыха. Накануне, 30 мая, стало известно о задержании управляющего «Политотдела» в рамках расследования уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Несмотря на это, база отдыха продолжает работать — об этом корреспонденту Городу55 сообщили в самом «Политотделе», куда удалось дозвониться под видом посетителя. В паблике базы отдыха во «ВКонтакте» администрация также сообщила, что аквапарк продолжает работать.

В Следственном комитете Городу55 объяснили, что у ведомства нет полномочий закрывать аквапарк и базу отдыха — это зона ответственности прокуратуры и Роспотребнадзора.

«Мы обратимся в надзорные органы, чтобы те провели проверки в других аквапарках, и уже по результатам проверок могут приостановить работу организаций», — объяснили Городу55 в региональном СКР.

Ранее сообщалось, что в минувший четверг, 26 мая, в аквапарке на базе отдыха «Политотдел» погиб ребенок. Региональный Следственный комитет начал проверку в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

#Происшествия#Новости#Омская область#Трагедия#Утонул ребенок#Ребенок#Аквапарк#Ольга Акамова
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