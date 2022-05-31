После трагедии в «Политотделе» омским аквапаркам грозят массовые проверки

Несмотря на это, база отдыха продолжает работать — об этом корреспонденту Городу55 сообщили в самом «Политотделе», куда удалось дозвониться под видом посетителя. В паблике базы отдыха во «ВКонтакте» администрация также сообщила, что аквапарк продолжает работать.