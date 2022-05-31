Погода испортилась. В Омске решили не переносить дату открытия пляжного сезона

В Омске 1 июня собираются открыть городские пляжи. По два пляжа расположатся в Центральном и Советском округах, а еще один – в Кировском округе. В летние месяцы они будут работать каждый день с 9:00 до 21:00 (в том числе по выходным и праздникам).