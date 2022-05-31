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Погода испортилась. В Омске решили не переносить дату открытия пляжного сезона

Погода испортилась. В Омске решили не переносить дату открытия пляжного сезона

31 мая, 11:07
Фото: 1MI

Дождь и похолодание не помешают открытию пляжного сезона в Омске

Пять городских пляжей откроются 1 июня.

В Омске 1 июня собираются открыть городские пляжи. По два пляжа расположатся в Центральном и Советском округах, а еще один – в Кировском округе. В летние месяцы они будут работать каждый день с 9:00 до 21:00 (в том числе по выходным и праздникам).

За безопасностью отдыхающих будут следить матросы-спасатели. Они будут дежурить до 31 августа. Сейчас специальная городская комиссия проверяет, готовы ли пляжи, и соответствуют ли они требованиям безопасности.

Отметим, что в городе насчитывается 89 «диких» пляжей. Купаться там опасно, потому что их не проверяли на безопасность, спасатели там тоже не дежурят.

#Общество#Город#Новости#Омск#Пляжи Омска#Вероника Жукова
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