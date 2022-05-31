Поддержали скверы. Омичи выбрали четыре территории для благоустройства в 2023 году

Время, отведенное омичам на голосование за территории для благоустройства в 2023 году, вышло. Участие приняли больше 130 тысяч человек. Голосовали омичи в возрасте от 14 лет.

На выбор голосующим было предложено 27 территорий для благоустройства — 17 в Омске, 4 в Калачинске, по 3 в Исилькуле и Таре.

В итоге в Омске большинство проголосовали за площадь праздников по ул. Гашека и скверы им. А. Казанника, у театра «Студия» «Л. Ермолаевой» и в границах ул. Крупской и дублера ул. 70 лет Октября в 10-м микрорайоне.

Жители районных центров выбрали для благоустройства пешеходные зоны — в Исилькуле по ул. Советская, в Калачинске по ул. Калачинская. Тарчане решили, что преображения достойна площадь Юбилейная.

«В общей сложности проголосовали 132 тысячи человек. Из них по 6,5 тысяч проголосовали в Исилькуле и Калачинске, в Таре — 7 тысяч человек. 112,5 тысячи человек отдали голоса за объекты в городе Омске. В течение двух дней пройдет сверка голосов федеральном уровне, после чего муниципальные образования на заседаниях общественных комиссий подведут окончательные итоги», — рассказал начальник управления формирования комфортной городской среды Министерства энергетики и ЖКК Омской области Василий Плешивых.

А вот какие территории из выбранных омичами все-таки благоустроят в 2023 году, администрация Омска решит, исходя из объемов финансирования.