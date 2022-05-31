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Партию мясных консервов не выпустили из Омска в Казахстан

Партию мясных консервов не выпустили из Омска в Казахстан

31 мая, 09:27
Фото: pixabay.com
Сотрудники Россельхознадзора задержали перевозчика с партией мясных консервов без документов.

В минувшее воскресенье, 28 мая, в пункте пропуска «Черлакский» сотрудники Россельхознадзора задержали автомобиль, который ехал из Самары в Нур-Султан. Во время досмотра автомобиля и анализа документов специалисты выяснили, что в автомобиле перевозили мясные консервы. Их общий вес составил 385.5 кг. Из них 175.5 кг - мясо птицы, а 210 кг – говядина.

Перевозчик из Казахстана предоставил на груз товарно-транспортные документы. Однако ветеринарного сертификата Таможенного союза у него не было. Этот документ был необходим для перемещения через границу. Сотрудники Россельхознадзора задержали автомобиль, а перевозку груза запретили. Перевозчика оштрафовали за нарушение ветеринарно-санитарных правил.

#Общество#Новости#Омская область#Вероника Жукова#Россельхознадзор#Граница
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