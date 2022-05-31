Партию мясных консервов не выпустили из Омска в Казахстан

В минувшее воскресенье, 28 мая, в пункте пропуска «Черлакский» сотрудники Россельхознадзора задержали автомобиль, который ехал из Самары в Нур-Султан. Во время досмотра автомобиля и анализа документов специалисты выяснили, что в автомобиле перевозили мясные консервы. Их общий вес составил 385.5 кг. Из них 175.5 кг - мясо птицы, а 210 кг – говядина.