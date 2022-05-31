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Омич попал в колонию на 6 лет из-за любви к наркотикам и поездам

Омич попал в колонию на 6 лет из-за любви к наркотикам и поездам

31 мая, 16:45
Фото: сибфоут.мвд.рф

В Омску мужчину отправили в колонию из-за наркотиков

Омич пытался сбыть наркотики на железнодорожной станции.

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО, 28-летнего омича задержали у перегона «Омск-Московка», когда он сбывал очередную партию наркотиков.

Полицейские выяснили, что омич через интернет купил крупную партию синтетического наркотика и собирался сбыть ее в Октябрьском округе города, в том числе недалеко от железнодорожных путей.  Омич расфасовал наркотики на 60 полимерных свертков, общая масса наркотика составила 44 грамма.

На мужчину завели уголовное дело по статье за незаконное хранение и покушение на сбыт наркотических веществ. Отмечается, что он уже был судим за хранение наркотиков, и в этот раз суд приговорил омича к 6 годам колонии строгого режима.

В силу приговор еще не вступил, омич еще может его обжаловать, отметили в ведомстве.

#Происшествия#Новости#Омская область#Наркотики#Сбыт#Судья#Суд#Уголовное дело#Приговор#Ольга Акамова#Видео
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