Омич попал в колонию на 6 лет из-за любви к наркотикам и поездам

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО, 28-летнего омича задержали у перегона «Омск-Московка», когда он сбывал очередную партию наркотиков.
Полицейские выяснили, что омич через интернет купил крупную партию синтетического наркотика и собирался сбыть ее в Октябрьском округе города, в том числе недалеко от железнодорожных путей. Омич расфасовал наркотики на 60 полимерных свертков, общая масса наркотика составила 44 грамма.
На мужчину завели уголовное дело по статье за незаконное хранение и покушение на сбыт наркотических веществ. Отмечается, что он уже был судим за хранение наркотиков, и в этот раз суд приговорил омича к 6 годам колонии строгого режима.
В силу приговор еще не вступил, омич еще может его обжаловать, отметили в ведомстве.