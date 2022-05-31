Город55
ГлавноеВсе новости
«Ничего плохого не хотел». Полицейские рассказали, где был пропавший омский подросток

«Ничего плохого не хотел». Полицейские рассказали, где был пропавший омский подросток

31 мая, 16:00
Фото: 1MI

Полицейские нашли пропавшего омского подростка

14-лентний мальчик не ночевал дома.

Сотрудники полиции разыскали ушедшего из дома подростка.

Мальчика нашли сегодня на улице Краснознаменной. Он шел к друзьям.

По словам 14-летнего мальчика, он «просто решил погулять». Он рассказал, что ночевал в одном из садоводческих товариществ.

Сейчас с подростком работает инспектор по делам несовершеннолетних — решается вопрос о его постановке на профилактический учет.

Напомним, о розыске мальчика было объявлено накануне. Он ушел из дома по улице Завертяева без телефона. Раньше так не поступал.

#Новости#Омск#Пропал ребенок
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18