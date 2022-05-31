«Ничего плохого не хотел». Полицейские рассказали, где был пропавший омский подросток

Сотрудники полиции разыскали ушедшего из дома подростка.
Мальчика нашли сегодня на улице Краснознаменной. Он шел к друзьям.
По словам 14-летнего мальчика, он «просто решил погулять». Он рассказал, что ночевал в одном из садоводческих товариществ.
Сейчас с подростком работает инспектор по делам несовершеннолетних — решается вопрос о его постановке на профилактический учет.
Напомним, о розыске мальчика было объявлено накануне. Он ушел из дома по улице Завертяева без телефона. Раньше так не поступал.