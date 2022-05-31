Нефть Brent продают по S123 за баррель

31 мая июльские фьючерсы на марку Brent продавались по $123,2 за баррель, рост составил 1,26%. Фьючерсы с погашением в августе выросли в цене на 1,43% и продавались по $119,28, пишет iz.ru.
Напомним, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее говорил о том, что нефть будет только дорожать и стоимость не опустится ниже $100. Причина в дефиците углеводородов на мировом рынке. Одними из факторов приведших к нему стало снятие ковид-ограничений в Китае и восстановление промышленного потенциала страны.