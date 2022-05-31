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На всю катушку. В Омске для выпускников запустят салют

На всю катушку. В Омске для выпускников запустят салют

31 мая, 17:38
Фото: 1MI

В Омской крепости устроят фейерверк в честь выпускного вечера

Одиннадцатиклассников ждет бал и салют.

Омских одиннадцатиклассников впервые с начала пандемии ждет настоящий выпускной бал. Ограничения сняты. Как сообщает издание NGS55, праздник пройдет в Омской крепости.  

Городу55 в департаменте образования подтвердили, что начало выпускного бала будет 25 июня в 20:30. Торжество продлится до 22:30, а в завершении для юных омичей прогремит праздничный салют. Время фейерверка уточняется.

К месту проведения праздника выпускников и их родителей с Тарской улицы привезут на автобусах. А вот тем, кто приедет на личных автомобилях, нужно учитывать, что припарковаться на улице Партизанской они не смогут. Парковка в этот вечер будет занята автобусами.

Напомним, что это первый выпускной за два года, который пройдет без ковидных ограничений. Выпускникам прошлых лет приходилось обходиться без торжественного бала. 

#Новости#Омск#Выпускной
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