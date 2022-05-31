На всю катушку. В Омске для выпускников запустят салют

К месту проведения праздника выпускников и их родителей с Тарской улицы привезут на автобусах. А вот тем, кто приедет на личных автомобилях, нужно учитывать, что припарковаться на улице Партизанской они не смогут. Парковка в этот вечер будет занята автобусами.