На всю катушку. В Омске для выпускников запустят салют

Омских одиннадцатиклассников впервые с начала пандемии ждет настоящий выпускной бал. Ограничения сняты. Как сообщает издание NGS55, праздник пройдет в Омской крепости.
Городу55 в департаменте образования подтвердили, что начало выпускного бала будет 25 июня в 20:30. Торжество продлится до 22:30, а в завершении для юных омичей прогремит праздничный салют. Время фейерверка уточняется.
К месту проведения праздника выпускников и их родителей с Тарской улицы привезут на автобусах. А вот тем, кто приедет на личных автомобилях, нужно учитывать, что припарковаться на улице Партизанской они не смогут. Парковка в этот вечер будет занята автобусами.
Напомним, что это первый выпускной за два года, который пройдет без ковидных ограничений. Выпускникам прошлых лет приходилось обходиться без торжественного бала.