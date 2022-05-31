Из расписания Омского аэропорта внезапно исключили рейсы в Алмату

Накануне, 30 мая, Омский аэропорт обнародовал обновленное летнее расписание на 2022 год. Из него следует, что летом этого года из Омска не будут осуществляться недавно запланированные рейсы в Алмату. Предполагалось, что первый регулярный рейс отправится из Омска в Алмату уже 7 июня.
Пока в расписании Омского аэропорта остается всего три регулярных рейса за границу: в Ош (Киргизия), Наманган (Узбекистан) и Нур-Султан (Казахстан). Анонсированных ранее ежедневных рейсов в Нур-Султан в расписании также пока нет.
Отметим, что с 8 июня возобновляется наземное сообщение России с Казахстаном. Из Омской области в Петропавловск будет идти ежедневная электричка.