Из расписания Омского аэропорта внезапно исключили рейсы в Алмату

Накануне, 30 мая, Омский аэропорт обнародовал обновленное летнее расписание на 2022 год. Из него следует, что летом этого года из Омска не будут осуществляться недавно запланированные рейсы в Алмату. Предполагалось, что первый регулярный рейс отправится из Омска в Алмату уже 7 июня.