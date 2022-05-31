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Из расписания Омского аэропорта внезапно исключили рейсы в Алмату

Из расписания Омского аэропорта внезапно исключили рейсы в Алмату

31 мая, 12:21
Фото: 1MI

Из Омска отменили регулярные рейсы в Алмату

Рейсы отменили еще до начала полетов.

Накануне, 30 мая, Омский аэропорт обнародовал обновленное летнее расписание на 2022 год. Из него следует, что летом этого года из Омска не будут осуществляться недавно запланированные рейсы в Алмату. Предполагалось, что первый регулярный рейс отправится из Омска в Алмату уже 7 июня.

Пока в расписании Омского аэропорта остается всего три регулярных рейса за границу: в Ош (Киргизия), Наманган (Узбекистан) и Нур-Султан (Казахстан). Анонсированных ранее ежедневных рейсов в Нур-Султан в расписании также пока нет.

Отметим, что с 8 июня возобновляется наземное сообщение России с Казахстаном. Из Омской области в Петропавловск будет идти ежедневная электричка.

#Общество#Новости#Омская область#Самолет#Рейсы#Ольга Акамова
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