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И след простыл. В Омской области ищут подростка, который ушел из дома три дня назад

И след простыл. В Омской области ищут подростка, который ушел из дома три дня назад

31 мая, 19:08
Фото: 1MI

В Омской области бесследно исчез 17-летний подросток

Молодой человек ушел из дома еще 28 мая.

В Омской области разыскивают 17-летнего Артема Гущина. Он вышел из дома 28 мая и пропал.

Информацию о розыске объявил поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск».  Артем Гущин проживает в деревне Халдеевка Омского района.

МВД Росссии по Омской области

Как сообщается в ориентировке, 28 мая он вышел из дома и до сих пор не вернулся. 

Приметы Артема: на вид 17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые, средней длины.

Был одет в трико черного цвета, черную толстовку, зеленую футболку и черные кроссовки.

Тех, кому известна информация о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999453-77-10 или 02.

#Новости#Омская область#Пропал человек
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