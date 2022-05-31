И след простыл. В Омской области ищут подростка, который ушел из дома три дня назад

В Омской области разыскивают 17-летнего Артема Гущина. Он вышел из дома 28 мая и пропал.
Информацию о розыске объявил поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск». Артем Гущин проживает в деревне Халдеевка Омского района.
Как сообщается в ориентировке, 28 мая он вышел из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы Артема: на вид 17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые, средней длины.
Был одет в трико черного цвета, черную толстовку, зеленую футболку и черные кроссовки.
Тех, кому известна информация о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999453-77-10 или 02.