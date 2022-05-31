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Хозяйка собаки, которая умерла в самолете «Аэрофлота», предложила компании сделку

31 мая, 14:30
Хозяйка двухлетнего пса Тимона, который умер во время полета на самолете «Аэрофлота» рассказала о его стоимости и условиях, на которых она не будет требовать компенсации от авиаперевозчика.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на 74.RU, собака породы булли обошлась ей в 18 тысяч долларов. Но женщина готова пожертвовать этой суммой, если «Аэрофлот» изменит условия перевозки животных, чтобы эта история не повторилась. Речь об увеличении веса, выкупе места в салоне, тарифе на перевозку. В данный момент она ждет ответа от «Аэрофлота».

При этом эксперты не сошлись во мнении относительно причин смерти собаки. Одна лаборатория назвала физиологическую причину, вторая видит в гибели пса вину перевозчика.

 

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