Хозяйка собаки, которая умерла в самолете «Аэрофлота», предложила компании сделку

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на 74.RU, собака породы булли обошлась ей в 18 тысяч долларов. Но женщина готова пожертвовать этой суммой, если «Аэрофлот» изменит условия перевозки животных, чтобы эта история не повторилась. Речь об увеличении веса, выкупе места в салоне, тарифе на перевозку. В данный момент она ждет ответа от «Аэрофлота».