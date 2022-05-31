Голод обошелся колонией. Омича отправили в тюрьму за убийство супруги из-за ужина

Во время расследования дела выяснилось, что в течение дня 6 января 2022 года мужчина жестко избил свою супругу из-за того, что она легла спать, не приготовив ему и ребенку ужин. После того, как женщина все же накормила домочадцев, мужчина продолжил ее избивать. Омичку увезли в больницу, где на следующий день она скончалась от травм.