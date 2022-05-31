Голод обошелся колонией. Омича отправили в тюрьму за убийство супруги из-за ужина

В прокуратуре Омской области сообщили результаты рассмотрения уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Дело завели на 36-летнего омича, который во время новогодних каникул до смерти избил свою супругу.
Во время расследования дела выяснилось, что в течение дня 6 января 2022 года мужчина жестко избил свою супругу из-за того, что она легла спать, не приготовив ему и ребенку ужин. После того, как женщина все же накормила домочадцев, мужчина продолжил ее избивать. Омичку увезли в больницу, где на следующий день она скончалась от травм.
Сегодня, 31 мая, суд признал омича виновным и приговорил к 9 годам колонии. Вдобавок к этому омичу предстоит выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда матери погибшей женщины и возместить расходы на похороны.
В прокуратуре отметили, что решение суда в силу пока не вступило.