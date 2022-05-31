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Глава омского дептранса рассказал о строительстве «наземного метро»

Глава омского дептранса рассказал о строительстве «наземного метро»

31 мая, 11:54
Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске появится нестандартное метро

По принципу метро в городе будут строить маршрутную сеть.

Глава городского департамента транспорта Вадим Кормилец в разговоре с РИА «Омск-Информ» рассказал, что в Омске через какое-то время все же появится «метро», но в непривычном формате. Речь идет о новой маршрутной сети, которую сейчас разрабатывают и постепенно внедряют.

«Новая маршрутная сеть будет строиться по принципу метро. Но только не подземного, а наземного. У нас будут маршруты с малыми интервалами движения, на них будут работать автобусы большого класса. Они будут работать по хребтовым направлениям на центральных магистралях, перевозя основную массу пассажиров. Пассажир доезжает до пересадочного узла и там садится на автобусы малого или среднего класса, которые увезут его до той или иной окраины города. Это будут подвозящие маршруты», — объяснил Кормилец.

Известно, что такие маршруты протянут в Амур, Старый Кировск, Нефтяники и другие наиболее удаленные микрорайоны города. По проездным билетам омичи смогут бесплатно пересесть на другой транспорт в течение почти часа.

Очередной этап внедрения новой маршрутной сети запланирован на 1 июля этого года. Вадим Кормилец отметил, что какое-то время новые маршруты будут частично дублировать старые, чтобы горожане могли привыкнуть к новой схеме передвижения общественного транспорта. Полностью на новую маршрутную сеть собираются перейти к 2023 году.

Изначально запустить новую транспортную сеть собирались к осени 2022 года, но в марте стало известно, что оптимизацию переносят на 2023–2024 годы. Предполагается, что новая маршрутная сеть позволит разгрузить центральные магистрали Омска, а практически все перевозчики перейдут на регулируемые маршруты.

#Общество#Новости#Омская область#Метро#Транспорт#Троллейбус#Трамвай#Автобус#Маршрут#Ольга Акамова#Вадим Кормилец
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