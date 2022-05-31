Глава омского дептранса рассказал о строительстве «наземного метро»

Глава городского департамента транспорта Вадим Кормилец в разговоре с РИА «Омск-Информ» рассказал, что в Омске через какое-то время все же появится «метро», но в непривычном формате. Речь идет о новой маршрутной сети, которую сейчас разрабатывают и постепенно внедряют.