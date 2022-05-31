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Евросоюз хочет договориться с Россией насчет украинской пшеницы

31 мая, 14:16
ЕС должен переговорить с Россией на тему вывоза 20 миллионов тонн пшеницы из Украины. Такого мнения придерживается руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В данном случае необходимо прийти к договоренности с Москвой для использования морских путей, уточнил Боррель. Однако, сделать это будет непросто, пишет Pravda.Ru.

Тему продовольственного кризиса глава дипломатии ЕС назвал одной из ключевых на саммите, который открылся сегодня в Брюсселе. Нельзя допустить голод во всем мире, предупредил Боррель.

Украина и ряд западных стран говорят о продовольственном кризисе уже несколько недель. По мнению Борреля, они активно эту тему эксплуатируют.

«Как будто именно 20 миллионов тонн украинской пшеницы способны решить проблему, - подчеркнул он. - Хотя, например, непонятно, каким будет урожай в этом году на Украине и стоит ли спешить с вывозом этой пшеницы».

Американский Минсельхоз сообщил, что в 2020–2021 годах на долю Российской Федерации пришлось 16,5 процента общемирового экспорта пшеницы. Второе место в этом рейтинге занял Евросоюз. Далее в списке – Австралия, Соединенные Штаты и Украина.

Эксперт Аркадий Злочевский, возглавляющий Российский зерновой союз, убежден в том, что дефицит продовольственной продукции миру не грозит. Подобные слухи только подогревают цены на глобальном рынке, резюмировал Злочевский.

 

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