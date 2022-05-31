«Единая Россия» подарила омским роддомам бирки для новорожденных

Всего для роддомов заготовили 13.5 тыс наборов бирок под брендом «Омск — это мы». Количество соответствует среднему числу новорожденных в Омске за год. Первую партию привезли в роддом № 1 депутат Госдумы Оксана Фадина и депутат Омского горсовета Максим Концедалов.
«Подобный подарок — это хорошая помощь роддомам в обеспечении бирками в рамках партийного проекта „Крепкая семья“. А так как момент рождения ребенка для семьи — праздник, хочется, чтобы всё, что окружало мамочку в этот момент — было красиво. И, конечно, бирку с метриками можно также сохранить на всю жизнь в память об этом важном событии. Желаю всем, кто еще ждет детей, — здоровья и радости в ожидании встречи. Ждем вас в детских садиках, школах и на спортивных площадках. Как депутат Госдумы РФ, буду прикладывать все усилия к тому, чтобы социальная инфраструктура для детей в Омске была доступной и комфортной», — отметила Оксана Фадина.
В набор входят два идентификационных браслета для новорожденного, браслет для матери, карточка-вкладыш для записи данных младенца и гибкий фиксатор для крепления к кровати. Браслеты есть двух цветов: розового и голубого.
«В преддверии замечательного праздника — Дня защиты детей — партия „Единая Россия“ дарит всем омским роддомам годовой запас бирок для новорожденных с символикой „Омск — это мы“ и „Омск — это я“. Браслеты в голубых и розовых цветах, которые крепятся на ручку малышу и его маме — уже и так являются знаком самых очень сильных чувств, вызванных появлением на свет маленького человека. А нанесённая на них символика Омска — это ещё и олицетворение нашего города. Города с богатой историей, прогрессивным настоящим и непременно успешным будущим, частью которого с самых первых дней становятся юные омичи. Уверен, что этот скромный подарок внесёт свой вклад в формирование патриотических чувств у наших детей», — сказал депутат горсовета Максим Концедалов.
Браслеты изготовлены из мягкого нетоксичного пластика. Автоматический замок с клапаном предотвращает случайное раскрытие ремешка. А карточка для записи данных надежно фиксируется в прозрачном кармане.
«В первую очередь хотелось бы отметить безопасность бирочек. Они гипоаллергенные и имеют все сертификаты качества. Немаловажно, что это очень красиво и позитивно. Ребенок с рождения получает такой подарок и на бирке видно, что родился гражданин или гражданка города Омска. Это очень символично и эстетично, это будет память на всю жизнь», — отметила заместитель министра здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец.