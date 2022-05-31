День сурка. Омская прокуратура второй раз за месяц заинтересовалась отключением воды

Прокуратура Омской области второй раз за месяц начала проверку в связи с аварийным отключением воды в Омском районе.
Речь о прорыве трубы в селе Троицком на магистральном водопроводе. Из-за аварии без воды остались жители Омского, Азовского, Марьяновского, Любинского, Называевского, Исилькульского и Москаленского районов. Воды нет со вчерашнего дня.
В связи с этим прокуратура проверит работу водоснабжающей организации и лиц, ответственных за водоснабжение районов.
Устранение аварии водопроводной сети, а также подвоз воды на период ограничения также под контролем ведомства.