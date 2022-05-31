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День сурка. Омская прокуратура второй раз за месяц заинтересовалась отключением воды

День сурка. Омская прокуратура второй раз за месяц заинтересовалась отключением воды

31 мая, 16:27
Фото: 1MI

Прокуратура Омска начала проверку из-за отключения воды в семи районах области

В селе Троицкое снова прорвало трубу.

Прокуратура Омской области второй раз за месяц начала проверку в связи с аварийным отключением воды в Омском районе.

Речь о прорыве трубы в селе Троицком на магистральном водопроводе. Из-за аварии без воды остались жители Омского, Азовского, Марьяновского, Любинского, Называевского, Исилькульского и Москаленского районов. Воды нет со вчерашнего дня.

В связи с этим прокуратура проверит работу водоснабжающей организации и лиц, ответственных за водоснабжение районов.

Устранение аварии водопроводной сети, а также подвоз воды на период ограничения также под контролем ведомства.

#Новости#Омская область#Прорыв трубы#Прокуратура Омской области
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