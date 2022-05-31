10 регионов получат деньги на мероприятия по снижению выбросов в атмосферу

Как сообщает tass.ru, деньги выделяются российским правительством в рамках проекта "Чистый воздух" Омской, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областям, Забайкальскому и Красноярскому краям. Об этом Мишустин сообщил в понедельник, 30 мая, своим заместителям в ходе совещания. По его информации, на эти деньги будут реконструированы котельные, а частные домовладения смогут использовать для обогрева не уголь или дрова, а газ и электричество либо то и другое. Есть и ряд других предусмотренных федеральным проектом мероприятий. Так, в большинстве регионов отремонтируют трамвайные пути и троллейбусные сети, деньги, выделяемые в рамках проекта, пойдут на закупку более экологичных моделей общественного транспорта. За счет всех этих мер должен снизиться объем вредных выбросов в атмосферу, лучше станет экологическая ситуация.