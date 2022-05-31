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10 регионов получат деньги на мероприятия по снижению выбросов в атмосферу

10 регионов получат деньги на мероприятия по снижению выбросов в атмосферу

31 мая, 18:19
Фото: pxhere.com
По данным премьера-министра РФ Михаила Мишустина, на мероприятия, которые позволят снизить вредные выбросы в атмосферу, 10 российских регионов получат в общей сложности девять миллиардов рублей.

Как сообщает tass.ru, деньги выделяются российским правительством в рамках проекта "Чистый воздух" Омской, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областям, Забайкальскому и Красноярскому краям. Об этом Мишустин сообщил в понедельник, 30 мая, своим заместителям в ходе совещания. По его информации, на эти деньги будут реконструированы котельные, а частные домовладения смогут использовать для обогрева не уголь или дрова, а газ и электричество либо то и другое. Есть и ряд других предусмотренных федеральным проектом мероприятий. Так, в большинстве регионов отремонтируют трамвайные пути и троллейбусные сети, деньги, выделяемые в рамках проекта, пойдут на закупку более экологичных моделей общественного транспорта. За счет всех этих мер должен снизиться объем вредных выбросов в атмосферу, лучше станет экологическая ситуация.

По мнению Мишустина, за счет такого подхода к решению экологических проблем должно вырасти качество жизни в российских регионах. И эти меры приведут к созданию более комфортных и безопасных условий для здоровья людей.

В мае Мишустиным было подписано постановление с целью оказать поддержку регионам, которые вошли в федеральный проект "Чистый воздух". Согласно документу, шире стал список направлений, которые можно софинансировать за счет средств бюджета, выделяемых на реализацию федерального проекта. В частности, появились мероприятия, предусматривающие подключение жилых домов к распределительным газовым и электросетям. В домах должно быть установлено необходимое оборудование, включая приборы учета. Теперь у регионов есть возможность получить средства из федерального бюджета с целью строительства и реконструкции электросетей, чтобы была возможность подключать к ним жилые дома. Кроме того, предусмотрена рекультивация крупных свалок, которые существенно влияют на качество воздуха.

"Чистый воздух" должен снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в таких важных населенных пунктах страны, как крупные промышленные центры. И не менее чем на 20 процентов должен снизиться совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в самых загрязненных городах.

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