Жители России подали в суд на Sony

Иск подан от лица 28 пользователей системы. Они требуют вернуть им доступ к сервису и компенсировать моральный вред. Сумма, указанная в исковом заявлении рассчитана на всех истцов. Эту сумму истцы объясняют высокой стоимостью приставки: она начинается от 119 тыс. руб.