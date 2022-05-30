Город55
ГлавноеВсе новости
Жители России подали в суд на Sony

Жители России подали в суд на Sony

30 мая, 13:47
Фото: pxhere.com
За отключение PlayStation Store россияне требуют от Sony компенсацию в размере 280 млн руб.

Пользователи игровых приставок Sony направили коллективный иск против компании-разработчика и потребовали компенсацию в 280 млн руб., сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Ведомости». Причина — отключение от системы PlayStation Store.

25 мая 2022 года Хорошевский районный суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к европейскому подразделению компании Sony Interactive Entertainment Europe Limited и к офису Sony в российской столице. Суть искового заявления — ограничение доступа пользователей к системе PlayStation Store.

Иск подан от лица 28 пользователей системы. Они требуют вернуть им доступ к сервису и компенсировать моральный вред. Сумма, указанная в исковом заявлении рассчитана на всех истцов. Эту сумму истцы объясняют высокой стоимостью приставки: она начинается от 119 тыс. руб.

10 марта 2022 года компания Sony объявила о том, что временно прекращает вести деятельность в России. Ограничения работы коснулись не только импорта игровых консолей, но и доступа к магазину PlayStation Store.

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18