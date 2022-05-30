Жители России подали в суд на Sony

Пользователи игровых приставок Sony направили коллективный иск против компании-разработчика и потребовали компенсацию в 280 млн руб., сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Ведомости». Причина — отключение от системы PlayStation Store.
25 мая 2022 года Хорошевский районный суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к европейскому подразделению компании Sony Interactive Entertainment Europe Limited и к офису Sony в российской столице. Суть искового заявления — ограничение доступа пользователей к системе PlayStation Store.
Иск подан от лица 28 пользователей системы. Они требуют вернуть им доступ к сервису и компенсировать моральный вред. Сумма, указанная в исковом заявлении рассчитана на всех истцов. Эту сумму истцы объясняют высокой стоимостью приставки: она начинается от 119 тыс. руб.
10 марта 2022 года компания Sony объявила о том, что временно прекращает вести деятельность в России. Ограничения работы коснулись не только импорта игровых консолей, но и доступа к магазину PlayStation Store.